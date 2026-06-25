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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На некоторых АЗС в Удмуртии ввели временные ограничения на заправку бензином

17:18, 25 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
На некоторых АЗС в Удмуртии ввели временные ограничения на заправку бензином
17:18, 25 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
154
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бензин\n#топливо\n#ограничения\n#АЗС\n#заправки\n#Роман Ефимов
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Антимонопольная служба следит за немотивированным ростом цен на топливо.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на некоторых заправках введены лимиты на продажу топлива. Об этом сообщил премьер-министр Удмуртии Роман Ефимов.

По данным поставщиков топлива, в 2025 году водители легковых автомобилей в регионе в среднем заправляли по 18 литров бензина. Чтобы не создавать искусственный дефицит, власти решили ограничить продажу топлива. Отмечается, что это временная мера.

«Мы в ежедневном режиме контролируем ситуацию с бензином и дизелем в республике, работаем с представителями топливных компаний. Антимонопольная служба контролирует немотивированный рост цен, также коллеги будут внимательно смотреть за попытками спекуляций. В отношении одной из сетей уже направлен запрос ведомства», — рассказал председатель правительства республики.

Автомобилистов просят ориентироваться только на официальную информацию.

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17:18, 25 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
154
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бензин\n#топливо\n#ограничения\n#АЗС\n#заправки\n#Роман Ефимов