Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на некоторых заправках введены лимиты на продажу топлива. Об этом сообщил премьер-министр Удмуртии Роман Ефимов.

По данным поставщиков топлива, в 2025 году водители легковых автомобилей в регионе в среднем заправляли по 18 литров бензина. Чтобы не создавать искусственный дефицит, власти решили ограничить продажу топлива. Отмечается, что это временная мера.

«Мы в ежедневном режиме контролируем ситуацию с бензином и дизелем в республике, работаем с представителями топливных компаний. Антимонопольная служба контролирует немотивированный рост цен, также коллеги будут внимательно смотреть за попытками спекуляций. В отношении одной из сетей уже направлен запрос ведомства», — рассказал председатель правительства республики.

Автомобилистов просят ориентироваться только на официальную информацию.