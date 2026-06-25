Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска обратили внимание на отсутствие дорожной разметки на улицах 9 Января и 10 лет Октября. Вопрос был поднят в группе «Благоустройство Ижевска» в VK.

«Добрый день. Когда будет разметка по 9 января, 10 лет Октября. Уже середина июня, разметки в половину города нет», — написал один из горожан.

В администрации города пояснили, что график нанесения разметки сдвинулся из-за дождей. Основной объем работ при благоприятных погодных условиях запланирован до 15 июля текущего года.

Напомним, ранее подрядчика оштрафовали за отсутсвие разметки на Воткинском шоссе.