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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В администрации Ижевска объяснили, почему на некоторых улиц всё ещё нет разметки

14:51, 25 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В администрации Ижевска объяснили, почему на некоторых улиц всё ещё нет разметки
14:51, 25 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#разметка
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Причина кроется в погодных условиях.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска обратили внимание на отсутствие дорожной разметки на улицах 9 Января и 10 лет Октября. Вопрос был поднят в группе «Благоустройство Ижевска» в VK.

«Добрый день. Когда будет разметка по 9 января, 10 лет Октября. Уже середина июня, разметки в половину города нет», — написал один из горожан.

В администрации города пояснили, что график нанесения разметки сдвинулся из-за дождей. Основной объем работ при благоприятных погодных условиях запланирован до 15 июля текущего года.

Напомним, ранее подрядчика оштрафовали за отсутсвие разметки на Воткинском шоссе.

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14:51, 25 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
99
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#разметка