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Жители села в Удмуртии призвали расследовать инцидент с отравлением воды нефтепродуктами

10:50, 22 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Жители села в Удмуртии призвали расследовать инцидент с отравлением воды нефтепродуктами
10:50, 22 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Шаркан\n#водопровод
Источник фото: администрация Шарканского района УР
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Пока что воду в колодце села Шаркан дезинфицируют гипохлоритом натрия.

Шаркан. Удмуртия. Жители села Шаркан в Удмуртии призвали тщательно расследовать инцидент с отравлением питьевой воды нефтепродуктами. Призыв опубликовал местный житель на странице главы Шарканского района Андрея Николаева в соцсетях.

«Андрей Павлович, необходимо провести срочно тщательное расследование факта с участием специалистов всех заинтересованных служб и правоохранительных органов. Почему это стало возможным? И что нужно сделать чтобы ситуация не повторилась», — обратился гражданин.

Напомним, утром 19 июня стало известно, что неизвестные слили нефтепродукты в питьевой колодец в райцентре. Таже пробы воды взяли сотрудники Роспотребнадзора

«Воду дезинфицируем гипохлоритом натрия. Пока настоятельно не рекомендуем использовать её для питья и приготовления пищи. Подвоз воды организован. Подать заявку можно в МУП «Коммунсервис» или в ЕДДС Шарканского района», — обратился Андрей Николаев к землякам.

Свободный забор воды: в Шаркане организовали из колонки по улице Полевой, а также из водонапорной башни по улице Советской (за территорией РЭС, на въезде со стороны улицы Подстанция).

Телефоны для заявок и вопросов:

-МУП «Коммунсервис»: 8-904-835-16-20

-ЕДДС Шарканского района: 8 (34136) 3-21-51

«Ситуацию держу на личном контроле. Спасибо за понимание и терпение. Всё сделаем, чтобы восстановить подачу чистой воды в кратчайшие сроки», — заверил глава района.

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10:50, 22 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
120
0
#Шаркан\n#водопровод