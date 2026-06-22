Шаркан. Удмуртия. Жители села Шаркан в Удмуртии призвали тщательно расследовать инцидент с отравлением питьевой воды нефтепродуктами. Призыв опубликовал местный житель на странице главы Шарканского района Андрея Николаева в соцсетях.

«Андрей Павлович, необходимо провести срочно тщательное расследование факта с участием специалистов всех заинтересованных служб и правоохранительных органов. Почему это стало возможным? И что нужно сделать чтобы ситуация не повторилась», — обратился гражданин.

Напомним, утром 19 июня стало известно, что неизвестные слили нефтепродукты в питьевой колодец в райцентре. Таже пробы воды взяли сотрудники Роспотребнадзора.

«Воду дезинфицируем гипохлоритом натрия. Пока настоятельно не рекомендуем использовать её для питья и приготовления пищи. Подвоз воды организован. Подать заявку можно в МУП «Коммунсервис» или в ЕДДС Шарканского района», — обратился Андрей Николаев к землякам.

Свободный забор воды: в Шаркане организовали из колонки по улице Полевой, а также из водонапорной башни по улице Советской (за территорией РЭС, на въезде со стороны улицы Подстанция).

Телефоны для заявок и вопросов:

-МУП «Коммунсервис»: 8-904-835-16-20

-ЕДДС Шарканского района: 8 (34136) 3-21-51

«Ситуацию держу на личном контроле. Спасибо за понимание и терпение. Всё сделаем, чтобы восстановить подачу чистой воды в кратчайшие сроки», — заверил глава района.