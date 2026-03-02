Не до весны

Несмотря на наступление календарной весны, животные зоопарка Удмуртии пока не ощутили смену времён года. Медведи продолжают мирно спать.

Скачки температур

На текущей неделе в Удмуртии резко похолодает с 0 до -24 градусов. Также в регионе пройдёт снег.

Подготовка к паводку

Частный сектор Ижевска готовят к прохождению предстоящего паводка. Подрядчики каждый день вывозят снег с улиц, где существует вероятность подтопления талыми водами.

Уголовное дело

В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП, унёсшего жизнь 6-летней девочки. Трагедия произошла 1 марта в деревне Старый Сардан Можгинского района.

Спорный вопрос

Администрация Ижевска проводит общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка в Восточном посёлке на улице Парковой для последующей застройки его жильём.

Усиление маршрутов

1 марта на маршрут №320 «Ижевск – Ягул – Русский Вожой» вышел первый автобус большого класса.