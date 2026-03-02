Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Картина дня: похолодание в Удмуртии и подготовка частного сектора Ижевска к паводку

Картина дня: похолодание в Удмуртии и подготовка частного сектора Ижевска к паводку
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Картина дня
Источник фото: ИА «Сусанин»
Главные новости понедельника, 2 марта.

Не до весны 

Несмотря на наступление календарной весны, животные зоопарка Удмуртии пока не ощутили смену времён года. Медведи продолжают мирно спать. 

Скачки температур

На текущей неделе в Удмуртии резко похолодает с 0 до -24 градусов. Также в регионе пройдёт снег

Подготовка к паводку

Частный сектор Ижевска готовят к прохождению предстоящего паводка. Подрядчики каждый день вывозят снег с улиц, где существует вероятность подтопления талыми водами. 

Уголовное дело

В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП, унёсшего жизнь 6-летней девочки. Трагедия произошла 1 марта в деревне Старый Сардан Можгинского района

Спорный вопрос

Администрация Ижевска проводит общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка в Восточном посёлке на улице Парковой для последующей застройки его жильём

Усиление маршрутов

1 марта на маршрут №320 «Ижевск – Ягул – Русский Вожой» вышел первый автобус большого класса

