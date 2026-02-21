Сарапул. Удмуртия. Управление благоустройства Сарапула привлекли к ответственности за плохую уборку улиц зимой. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Проверка ведомства показала: на дорогах города лежал рыхлый снег и образовалась гололедица. Такое состояние проезжей части не соответствует ГОСТу и создает аварийную обстановку.

Прокурор внёс представление начальнику учреждения. После этого возбудили административное дело по статье 12.34 КоАП («Нарушение требований безопасности при содержании дорог») и назначили штраф 100 тыс. рублей.