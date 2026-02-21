Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Управление благоустройства Сарапула оштрафовали на 100 тысяч рублей за неубранный снег

14:43, 21 февраля, 2026
Максим Александров
Управление благоустройства Сарапула оштрафовали на 100 тысяч рублей за неубранный снег
14:43, 21 февраля, 2026
Максим Александров
16
0
Источник фото: ИА «Сусанин»
16
0

Также на дорогах города была гололедица.

Сарапул. Удмуртия. Управление благоустройства Сарапула привлекли к ответственности за плохую уборку улиц зимой. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Проверка ведомства показала: на дорогах города лежал рыхлый снег и образовалась гололедица. Такое состояние проезжей части не соответствует ГОСТу и создает аварийную обстановку.

Прокурор внёс представление начальнику учреждения. После этого возбудили административное дело по статье 12.34 КоАП («Нарушение требований безопасности при содержании дорог») и назначили штраф 100 тыс. рублей.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

14:43, 21 февраля, 2026
Максим Александров
16
0