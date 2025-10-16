Кизнер. Удмуртия. В Кизнерском районе Удмуртии суд частично удовлетворил иск о компенсации вреда здоровью мальчика, на которого напала собака. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

Установлено, что в апреле 2025 года собака породы тибетский мастиф, принадлежавшая местному жителю, напала на ребенка 2014 года рождения и укусила его за бедро и поясницу. Мальчик получил лёгкие раны. Прокуратура установила, что владелец собаки не принял всех необходимых мер для обеспечения безопасности окружающих.

Суд согласился с этими выводами и постановил взыскать с ответчика в пользу пострадавшего 60 000 рублей компенсации морального вреда и 13 429,70 рублей для возмещения материального ущерба. Исковые требования были удовлетворены частично, так как пострадавшая сторона в иске требовала 100 000 рублей моральной компенсации и 16 279 рублей за материальный ущерб.