В Удмуртии суд обязал владельца мастифа выплатить компенсацию за укус ребенка

11:37, 16 октября, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии суд обязал владельца мастифа выплатить компенсацию за укус ребенка
11:37, 16 октября, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
389
0
Источник фото: ИА «Сусанин»
389
0

В пользу пострадавшего в общей сложности взыскали 80 тыс. рублей.

Кизнер. Удмуртия. В Кизнерском районе Удмуртии суд частично удовлетворил иск о компенсации вреда здоровью мальчика, на которого напала собака. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии. 

Установлено, что в апреле 2025 года собака породы тибетский мастиф, принадлежавшая местному жителю, напала на ребенка 2014 года рождения и укусила его за бедро и поясницу. Мальчик получил лёгкие раны. Прокуратура установила, что владелец собаки не принял всех необходимых мер для обеспечения безопасности окружающих.

Суд согласился с этими выводами и постановил взыскать с ответчика в пользу пострадавшего 60 000 рублей компенсации морального вреда и 13 429,70 рублей для возмещения материального ущерба. Исковые требования были удовлетворены частично, так как пострадавшая сторона в иске требовала 100 000 рублей моральной компенсации и 16 279 рублей за материальный ущерб.

11:37, 16 октября, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
389
0