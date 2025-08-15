Ижевск. Удмуртия. В Ижевске количество подключений к провайдеру «DOM.RU» в июне-июле выросло в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что сильнее увеличилось количество подключений только в Туле — в пять раз. При этом в Нижнем Новгороде этот показатель вырос в три с половиной раза, в Омске и Брянске — в три раза.

В целом по России общее количество регистраций выросло более чем в полтора раза — с 24,8 млн до 39,6 млн.

Напомним, в Удмуртии разработали интерактивную карту, на которой отображены доступные точки Wi-Fi.