Роспотребнадзор выявил нарушения в работе компании, занимающейся обработкой от тараканов и клещей.
Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска пожаловались на некачественную дезинсекцию, проводимую компанией «ГОРСЭС». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
В ходе проверки выявили следующие нарушения:
в договорах отсутствуют полное название компании, реквизиты и другие обязательные сведения;
не указаны режим работы, перечень услуг, данные лицензии — что прямо нарушает Закон «О защите прав потребителей».
Сотрудники Управления провели внеплановую проверку по адресу, указанному в договорах (г. Ижевск, ул. Ворошилова, 109а). Однако юридическое лицо по этому адресу не зарегистрировано.
Материалы проверки переданы в МВД для принятия соответствующих мер.
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