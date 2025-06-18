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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ижевчане пожаловались на некачественную дезинсекцию жилищ

17:14, 18 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевчане пожаловались на некачественную дезинсекцию жилищ
17:14, 18 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
274
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#обработка
Источник фото: ИА «Сусанин»
274
0

Роспотребнадзор выявил нарушения в работе компании, занимающейся обработкой от тараканов и клещей.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска пожаловались на некачественную дезинсекцию, проводимую компанией «ГОРСЭС». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В ходе проверки выявили следующие нарушения:

в договорах отсутствуют полное название компании, реквизиты и другие обязательные сведения;
не указаны режим работы, перечень услуг, данные лицензии — что прямо нарушает Закон «О защите прав потребителей».
Сотрудники Управления провели внеплановую проверку по адресу, указанному в договорах (г. Ижевск, ул. Ворошилова, 109а). Однако юридическое лицо по этому адресу не зарегистрировано.

Материалы проверки переданы в МВД для принятия соответствующих мер.

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17:14, 18 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
274
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#обработка