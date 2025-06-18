Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска пожаловались на некачественную дезинсекцию, проводимую компанией «ГОРСЭС». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В ходе проверки выявили следующие нарушения:

в договорах отсутствуют полное название компании, реквизиты и другие обязательные сведения;

не указаны режим работы, перечень услуг, данные лицензии — что прямо нарушает Закон «О защите прав потребителей».

Сотрудники Управления провели внеплановую проверку по адресу, указанному в договорах (г. Ижевск, ул. Ворошилова, 109а). Однако юридическое лицо по этому адресу не зарегистрировано.

Материалы проверки переданы в МВД для принятия соответствующих мер.