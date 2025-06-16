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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ижевск посетит агитпоезд, посвящённый 80-летию Победы

11:43, 16 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевск посетит агитпоезд, посвящённый 80-летию Победы
11:43, 16 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
149
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#80-летие Великой Победы
Источник фото: администрация Ижевска
149
0

Состав прибудет 17 июня.

Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 17 июня, на пригородном вокзале Ижевска будет работать агитпоезд (6+), посвящённый 80-летию Великой Победы, сообщили в пресс-службе администрации города.

Посетить передвижной музей можно будет с 11:20 до 15:20. Агитпоезд состоит из восьми тематических вагонов, каждый из которых рассказывает о разных родах войск: сухопутных, воздушно-десантных, воздушно-космических силах и военно-морском флоте.

Гости смогут написать «Письмо на фронт» или создать «Рисунок воину». Для любителей техники будет организована площадка, где можно попробовать свои силы в сборке и разборке автоматов АК-12 и АК-74. Особый момент программы — развёрнутая активистами «Юнармии» копия легендарного Знамени Победы.

Мероприятие бесплатное для всех желающих. Группы посетителей будут формироваться непосредственно на пригородном вокзале.

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11:43, 16 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
149
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#80-летие Великой Победы