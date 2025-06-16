Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 17 июня, на пригородном вокзале Ижевска будет работать агитпоезд (6+), посвящённый 80-летию Великой Победы, сообщили в пресс-службе администрации города.

Посетить передвижной музей можно будет с 11:20 до 15:20. Агитпоезд состоит из восьми тематических вагонов, каждый из которых рассказывает о разных родах войск: сухопутных, воздушно-десантных, воздушно-космических силах и военно-морском флоте.

Гости смогут написать «Письмо на фронт» или создать «Рисунок воину». Для любителей техники будет организована площадка, где можно попробовать свои силы в сборке и разборке автоматов АК-12 и АК-74. Особый момент программы — развёрнутая активистами «Юнармии» копия легендарного Знамени Победы.

Мероприятие бесплатное для всех желающих. Группы посетителей будут формироваться непосредственно на пригородном вокзале.