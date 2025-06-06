Ижевск. Удмуртия. Мусульмане Удмуртии отмечают праздник Курбан-байрам (0+). Муфтий республики Фаиз-хазрат Мухамедшин обратился в соцсетях к верующим.

«От имени всех мусульман Удмуртской Республики и от себя лично искренне поздравляю вас со священным праздником Курбан-байрам — днём милости, единства и жертвенности! Для всех нас это важный праздник, напоминающий о традиции предков, ценности семьи и стремлении к благотворительности», — написал муфтий.

Он подчеркнул, что особое значение в эти дни имеет благотворительность и забота о ближних. Как известно, часть мяса необходимо оставить себе, а другую — отдать нуждающимся людям, напомнил религиозный лидер.

«Давайте же в эти священные дни проявим щедрость и милосердие: поделимся мясом жертвенного животного с нуждающимися, посетим больных и одиноких, поддержав их своим визитом и передав им угощения, проявим заботу о родных, соседях и всех, кто ждёт нашей помощи. Ведь истинный дух Курбан-байрама — не только в праздничной трапезе, но и в умении отдавать, в укреплении добрых отношений и в очищении сердца», — призвал Фаиз-хазрат.

С искренней радостью и от всей души поздравил с великим и благословенным праздником имам-мухтасиб северных районов Удмуртии Ильмир Касимов.

«Поистине этот праздник является радостным для всех мусульман земного шара, ибо именно сегодня мы собрались в мечетях для совершения коллективного праздничного намаза - олицетворения единства мусульман», — написал в соцсетях Ильмир-хазрат.

Премьер-министр Удмуртии Роман Ефимов в соцсетях также поздравил мусульман с одним из главных исламских праздников.

«Он символизирует милосердие и покорность. Поздравляю всех верующих с этим важным днём. Счастливого праздника! Пусть ваши молитвы будут услышаны, а вера укрепится в ваших сердцах», — отметил председатель правительства УР.