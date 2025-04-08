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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Итоги дня: обработка зелёных зон в Ижевске от клещей и подготовка к ремонту подземного перехода возле УдГУ

18:00, 08 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Итоги дня: обработка зелёных зон в Ижевске от клещей и подготовка к ремонту подземного перехода возле УдГУ
18:00, 08 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня
Источник фото: ИА «Сусанин»
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А также планы по строительству хоккейной площадки в Ижевске в честь 895-й шайбы российского хоккеиста Александра Овечкина.  

Ижевск. Удмуртия. Главные новости вторника, 8 апреля. 

Космическая музыка

Стандартные мелодии звонков в школах Удмуртии в апреле заменят на песни о космосе. Мелодии поменяют в преддверии 12 апреля в рамках проекта «Мелодии вместо звонков» (0+). 

Обработка от клещей

Обработка зелёных зон Ижевска от клещей и грызунов стартует во второй половине апреля. Для проведения данных работ ждут тёплую и сухую погоду

Отправка в войска

В Удмуртии 10 апреля стартуют отправки призывников в войска. Призывная кампания продлится с 1 апреля до 15 июля. В 2025 году из Удмуртии призовут около 170 тыс. молодых людей 1995-2007 годов рождения

Ещё один подземник

В Ижевске запустили конкурс по определению подрядчика, который капитально отремонтирует подземный переход возле УдГУ. Начальная цена контракта составляет 27 754 557 рублей. 

В честь рекорда

Новая хоккейная площадка появится в Ижевске в честь 895-й шайбы российского хоккеиста Александра Овечкина

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18:00, 08 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
81
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня