Ижевск. Удмуртия. Главные новости вторника, 8 апреля.

Космическая музыка

Стандартные мелодии звонков в школах Удмуртии в апреле заменят на песни о космосе. Мелодии поменяют в преддверии 12 апреля в рамках проекта «Мелодии вместо звонков» (0+).

Обработка от клещей

Обработка зелёных зон Ижевска от клещей и грызунов стартует во второй половине апреля. Для проведения данных работ ждут тёплую и сухую погоду.

Отправка в войска

В Удмуртии 10 апреля стартуют отправки призывников в войска. Призывная кампания продлится с 1 апреля до 15 июля. В 2025 году из Удмуртии призовут около 170 тыс. молодых людей 1995-2007 годов рождения.

Ещё один подземник

В Ижевске запустили конкурс по определению подрядчика, который капитально отремонтирует подземный переход возле УдГУ. Начальная цена контракта составляет 27 754 557 рублей.

В честь рекорда

Новая хоккейная площадка появится в Ижевске в честь 895-й шайбы российского хоккеиста Александра Овечкина.