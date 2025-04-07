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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Итоги дня: предстоящий визит патриарха Кирилла в Удмуртию и смена главы Октябрьского района Ижевска

18:04, 07 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Итоги дня: предстоящий визит патриарха Кирилла в Удмуртию и смена главы Октябрьского района Ижевска
18:04, 07 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня
Источник фото: ИА «Сусанин»
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А также инициатива краеведа Шумилова о переносе памятника «Дуровской грани» на другое место.  

Ижевск. Удмуртия. Главные новости понедельника, 7 апреля. 

Сбор мусора

В Ижевске прошёл субботник на берегах реки Иж. Горожане вышли на уборку по инициативе исторического клуба «Антей». В итоге они собрали 70 мешков мусора

Угроза памятнику

В Ижевске может стать одним историческим памятником меньше. Всё из-за того, что историк-краевед Евгений Шумилов собирается восстановить историческую справедливость — перенеся памятник, известный в городе как «Дуровская грань», в ограду Троицкой церкви на улице Удмуртской

Визит патриарха

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Удмуртию 18 мая. Он примет участие в освящении Благовещенского собора, который восстановили в Воткинске

Смена главы

Глава Октябрьского района Юрий Опарин покинул пост. Как следует из карточки на сайте горадминистрации, вместо него район возглавила Светлана Оглезнева

Ремонт перехода

В Ижевске ищут подрядчика на составление проекта ремонта подземного перехода на перекрёстке улиц Советской и Горького, а также на выполнение строительно-монтажных работ. На эти цели предусмотрено более 59,7 млн рублей

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18:04, 07 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
25
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня