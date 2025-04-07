Ижевск. Удмуртия. Главные новости понедельника, 7 апреля.

Сбор мусора

В Ижевске прошёл субботник на берегах реки Иж. Горожане вышли на уборку по инициативе исторического клуба «Антей». В итоге они собрали 70 мешков мусора.

Угроза памятнику

В Ижевске может стать одним историческим памятником меньше. Всё из-за того, что историк-краевед Евгений Шумилов собирается восстановить историческую справедливость — перенеся памятник, известный в городе как «Дуровская грань», в ограду Троицкой церкви на улице Удмуртской.

Визит патриарха

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Удмуртию 18 мая. Он примет участие в освящении Благовещенского собора, который восстановили в Воткинске.

Смена главы

Глава Октябрьского района Юрий Опарин покинул пост. Как следует из карточки на сайте горадминистрации, вместо него район возглавила Светлана Оглезнева.

Ремонт перехода

В Ижевске ищут подрядчика на составление проекта ремонта подземного перехода на перекрёстке улиц Советской и Горького, а также на выполнение строительно-монтажных работ. На эти цели предусмотрено более 59,7 млн рублей.