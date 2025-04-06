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В Удмуртии продолжаются поиски подростка, пропавшего на реке Сива

17:12, 06 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии продолжаются поиски подростка, пропавшего на реке Сива
17:12, 06 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
280
0
#Удмуртия\n#поиски
Источник фото: Андрей Шуткин
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Уровень воды увеличивается.

Удмуртия. Уже одиннадцатые сутки в Удмуртии идут поисковые операции на реке Сива, где бесследно исчез несовершеннолетний. Об этом сообщил глава республиканского комитета по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин в своём Telegram-канале.

В операции участвуют 11 профессиональных водолазов и спасателей. Несмотря на все предпринятые меры, обнаружить пропавшего пока не удалось.

По последним данным, уровень воды в реке за сутки увеличился на 1 см, а скорость течения достигает 1,68 метра в секунду. Специалисты обследуют акваторию с помощью гидролокатора и прочёсывают прилегающую зону со стороны Камы. Параллельно проверяются специальные сети, размещённые добровольцами.

Работы ведутся в тяжёлых условиях, но экстренные службы не прекращают усилий по обнаружению пропавшего.

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17:12, 06 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
280
0
#Удмуртия\n#поиски