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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Давид, Дамир, Мирослава стали одними из самых популярных имен в Воткинске в марте

09:32, 04 апреля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Давид, Дамир, Мирослава стали одними из самых популярных имен в Воткинске в марте
09:32, 04 апреля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
27
0
#Воткинск\n#имена\n#дети
Источник фото: unsplash.com (Aditya Romansa)
27
0

Всего за месяц в городе родилось 52 ребёнка.

Воткинск. Удмуртия. В марте самым популярным именем среди новорождённых в Воткинске стало Давид. Об этом сообщает администрация города.

Всего за март в городе родилось 52 ребёнка — 26 девочек и 26 мальчиков. В одной из семей малыш стал шестым ребёнком.

Среди мальчиков самыми популярными именами стали: Артём, Давид, Дамир и Максим. Среди девочек: Алина, Арина, Ксения и Мирослава. Всеми перечисленными именами назвали по два ребёнка. 

Кроме того, в марте 38 пар заключили брак — в семи из них женихи являются участниками СВО. Расторгли брак 26 пар. 

За месяц зарегистрировано 98 смертей.

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09:32, 04 апреля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
27
0
#Воткинск\n#имена\n#дети