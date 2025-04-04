Воткинск. Удмуртия. В марте самым популярным именем среди новорождённых в Воткинске стало Давид. Об этом сообщает администрация города.

Всего за март в городе родилось 52 ребёнка — 26 девочек и 26 мальчиков. В одной из семей малыш стал шестым ребёнком.

Среди мальчиков самыми популярными именами стали: Артём, Давид, Дамир и Максим. Среди девочек: Алина, Арина, Ксения и Мирослава. Всеми перечисленными именами назвали по два ребёнка.

Кроме того, в марте 38 пар заключили брак — в семи из них женихи являются участниками СВО. Расторгли брак 26 пар.

За месяц зарегистрировано 98 смертей.