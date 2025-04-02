Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ижевский сквер-кладбище Лонгрид 2024 год: АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова продолжает реализацию благотворительных программ БФ «САФМАР» в Удмуртии Лонгрид Спартакиада «КОМОС ГРУПП»: победа – это работа Лонгрид

Итоги дня: предотвращение теракта в Ижевске и старт посевной работы в Удмуртии

18:00, 02 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Итоги дня: предотвращение теракта в Ижевске и старт посевной работы в Удмуртии
18:00, 02 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
159
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня
Источник фото: УФСБ по Удмуртии
159
0

А также пополнение в Зоопарке Ижевска.  

Ижевск. Удмуртия. Главные новости среды, 2 апреля. 

Предотвратили теракт

В Ижевске предотвращён теракт. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Удмуртии, задержанный мужчина готовил вооружённое нападение на одно из образовательных учреждений города

Пополнение

Два зубра появились в зоопарке Удмуртии. Животные входят в Красную книгу России.  

Посевная

В Удмуртии стартовали весенне-полевые работы. Глава Можгинского района Александр Васильев первым из руководителей муниципальных округов сообщил об этом в соцсетях

Средняя ЗП

В Удмуртии в январе 2025 года среднемесячная начисленная зарплата работников организаций составила 70 843 рубля

Обновление началось

В Ижевске на Северном кладбище уже несколько дней ведутся подготовительные работы по замене именных табличек на воинском мемориале, где в годы Великой Отечественной войны хоронили скончавшихся в госпиталях красноармейцев. 

Вину признал

Блогер и предприниматель из Удмуртии Аяз Шабутдинов признал свою вину по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

18:00, 02 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
159
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня