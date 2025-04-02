Ижевск. Удмуртия. Главные новости среды, 2 апреля.

Предотвратили теракт

В Ижевске предотвращён теракт. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Удмуртии, задержанный мужчина готовил вооружённое нападение на одно из образовательных учреждений города.

Пополнение

Два зубра появились в зоопарке Удмуртии. Животные входят в Красную книгу России.

Посевная

В Удмуртии стартовали весенне-полевые работы. Глава Можгинского района Александр Васильев первым из руководителей муниципальных округов сообщил об этом в соцсетях.

Средняя ЗП

В Удмуртии в январе 2025 года среднемесячная начисленная зарплата работников организаций составила 70 843 рубля.

Обновление началось

В Ижевске на Северном кладбище уже несколько дней ведутся подготовительные работы по замене именных табличек на воинском мемориале, где в годы Великой Отечественной войны хоронили скончавшихся в госпиталях красноармейцев.

Вину признал

Блогер и предприниматель из Удмуртии Аяз Шабутдинов признал свою вину по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере.