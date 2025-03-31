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В Киясовском районе заключили контракт на отлов бездомных животных после вмешательства прокуратуры

16:30, 31 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Киясовском районе заключили контракт на отлов бездомных животных после вмешательства прокуратуры
16:30, 31 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
37
0
#Киясово\n#Удмуртия\n#бездомные животные
Источник фото: ИА «Сусанин»
37
0

Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Киясово. Удмуртия. Прокуратура Киясовского района проверила, как местные власти соблюдают законодательство в сфере обращения с бездомными животными. Оказалось, что муниципалитет не заключил договор на отлов и содержание хвостатых на 2025 год, что нарушает требования закона. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

После выявления нарушения прокурор района направил главе муниципалитета представление с требованием устранить недочет. В результате чиновники оперативно заключили необходимый контракт, а ответственное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

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16:30, 31 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
37
0
#Киясово\n#Удмуртия\n#бездомные животные