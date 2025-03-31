Киясово. Удмуртия. Прокуратура Киясовского района проверила, как местные власти соблюдают законодательство в сфере обращения с бездомными животными. Оказалось, что муниципалитет не заключил договор на отлов и содержание хвостатых на 2025 год, что нарушает требования закона. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

После выявления нарушения прокурор района направил главе муниципалитета представление с требованием устранить недочет. В результате чиновники оперативно заключили необходимый контракт, а ответственное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.