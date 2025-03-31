Удмуртия. С 1 апреля в России вступают в силу новые нормативные акты. Собрали самые значимые из них.

Индексация соцпенсий

Социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75%, что коснется выплат по старости, инвалидности, потере кормильца, а также детей, чьи родители неизвестны. Повышение затронет около 4,2 млн человек.



После индексации размер пособий будет следующий:

- Пенсия по случаю потери кормильца – 8 824 рубля;

- Пенсия детям-сиротам (потерявшим обоих родителей) – 17 648 рублей;

- Выплаты детям-инвалидам – 21 177 рублей;

- Пенсии по инвалидности: I группа – 17 648 рублей; II группа – 8 824 рублей; III группа – 7 500 рублей.



Одновременно увеличатся выплаты военнослужащим, ветеранам Великой Отечественной войны, блокадникам Ленинграда, жителям осажденного Севастополя и Сталинграда, а также пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф.

Льготная ипотека

Семейную ипотеку можно будет оформить на вторичное жилье в 901 городе, где строительная активность остается низкой. В список вошли, например, Камбарка, Глазов, Можга и Воткинск.

Смени права

Водители с иностранными правами должны будут обменять их на российские до 1 апреля, иначе им грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Исключение сделано только для прав, выданных в Беларуси.

Мусоровозы без ограничений

Для перевозчиков мусора с 1 апреля 2025 года по 1 марта 2028 года вводится мораторий на весовой и габаритный контроль двуосных и трехосных мусоровозов, что освободит их от штрафов за перегруз.

Ужесточения для детей мигрантов

Дети мигрантов при поступлении в российские школы должны будут подтвердить законность пребывания в стране и сдать тест по русскому языку, набрав минимум 3 балла. Тестирование займет 80 минут, а задания будут различаться в зависимости от класса.

Ограничения на SIM

С 1 апреля один человек сможет оформить не более 20 SIM-карт, а проверить их количество можно будет на портале Госуслуг. Банк России получит право ограничивать выдачу рискованных кредитов, включая ипотеку и автокредиты, чтобы снизить закредитованность населения.

ОСАГО для мотоциклов

С 17 апреля стоимость полисов ОСАГО для мотоциклистов будет зависеть от мощности двигателя и стажа водителя. Новые тарифы затронут как новые договоры, так и действующие, если в них будут вноситься изменения.

Максимальный коэффициент 1,66 будет действовать для всех мотоциклов мощнее 90 лошадиных сил.

Повышение штрафов

С 1 апреля 2025 года ужесточаются санкции за нарушения ПДД.

За превышение скорости более чем на 80 км/ч от разрешённого лимита устанавливается новый размер штрафа — 7 500 рублей (вместо прежних 5 000 рублей или полугодовой потери водительских прав).

Управление автомобилем в нетрезвом виде. Максимальное взыскание — 45 000 рублей (ранее – 30 000 ₽ с возможным запретом на вождение от 1,5 до 2 лет.

Выезд на встречную полосу. Размер санкции — 7 500 рублей (до изменений – 5 000 рублей или лишение прав на 6 месяцев).

Повторное отсутствие ОСАГО. Диапазон штрафов — от 3 000 до 5 000 рублей (взамен прежнего фиксированного штрафа в 800 ₽).