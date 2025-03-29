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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Перечень дополнительных участков дорог в Ижевске для ремонта определят после объезда

12:40, 29 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Перечень дополнительных участков дорог в Ижевске для ремонта определят после объезда
12:40, 29 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
196
0
#ремонт дорог\n#Ижевск\n#деньги
Источник фото: пресс-служба администрации Ижевска
196
0

В список войдут наиболее критичные участки.

Ижевск. Удмуртия. Перечень дополнительных участков для дорожных ремонтов в Ижевске определят после комиссионного объезда. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Предварительный список уже составлен. Александр Бречалов поручил определить самые критичные участки.

«Дополнительные средства на ремонты дорог – это и новые дорожные объекты, и очень высокая ответственность. При этом подход к ремонтам должен быть комплексным и синхронизированным – необходимо составить с ресурсоснабжающими организациями графики перекладки сетей на время перекрытия движения, запланировать замену бордюров, обновление тротуаров, озеленение. Ремонтировать будем много, и где-то движение будет затруднено», –  отметил глава Удмуртии.

Напомним, что на минувшем заседании Госсовета глава региона Александр Бречалов предложил направить на ремонт дорог в столице Удмуртии ещё 1,6 млрд рублей, из которых 600 млн рублей будут реализованы в 2026 году. Депутаты приняли поправку. Это позволит включить в список новые участки улично-дорожной сети. 

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12:40, 29 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
196
0
#ремонт дорог\n#Ижевск\n#деньги