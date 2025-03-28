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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Итоги дня: пропажа детей на реке Сива в Удмуртии и утверждение модели двуглавого орла на башне Ижевского оружейного завода

18:00, 28 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Итоги дня: пропажа детей на реке Сива в Удмуртии и утверждение модели двуглавого орла на башне Ижевского оружейного завода
18:00, 28 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
34
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня
Источник фото: ГУ МЧС по Удмуртии
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А также дефекты ремонта одной из «сталинок» в Ижевске. 

Ижевск. Удмуртия. Главные новости пятницы, 28 марта. 

Ремонт посыпался

На доме №213 по улице Пушкинской были замечены разрушения отдельных элементов отреставрированного в прошлом году фасада. Повторный ремонт пройдёт летом.

Подозрение в завышении

В Ижевске проверят «ИжГЭТ» и «Горсвет» на законность установления цены за место на опоре наружного освещения. Ранее УФАС получило несколько заявлений о завышенных ценах

Орёл утверждён

В Ижевске утвердили окончательный вариант двуглавого орла, который планируют установить на шпиль главного корпуса Ижевского оружейного завода. Его разработал Александр Чувашёв. Сообщается, что макет орла уточнён в соответствии со вновь открывшимися источниками из архивного фонда. Созданием займётся Ижевский завод технологической оснастки

Трагедия на Сиве

27 марта в посёлке Первомайский Воткинского района пропали двое мальчишек 10 и 11 лет. Они пошли гулять на реку. Тело одного из них нашли в водоёме, поиски второго ребёнка продолжаются

Тепло

На предстоящих выходных в Удмуртии ожидается тёплая погода с небольшой и переменной облачностью. Температура воздуха составит +7…+12 градусов

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18:00, 28 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
34
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня