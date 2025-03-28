Ижевск. Удмуртия. Главные новости пятницы, 28 марта.

Ремонт посыпался

На доме №213 по улице Пушкинской были замечены разрушения отдельных элементов отреставрированного в прошлом году фасада. Повторный ремонт пройдёт летом.

Подозрение в завышении

В Ижевске проверят «ИжГЭТ» и «Горсвет» на законность установления цены за место на опоре наружного освещения. Ранее УФАС получило несколько заявлений о завышенных ценах.

Орёл утверждён

В Ижевске утвердили окончательный вариант двуглавого орла, который планируют установить на шпиль главного корпуса Ижевского оружейного завода. Его разработал Александр Чувашёв. Сообщается, что макет орла уточнён в соответствии со вновь открывшимися источниками из архивного фонда. Созданием займётся Ижевский завод технологической оснастки.

Трагедия на Сиве

27 марта в посёлке Первомайский Воткинского района пропали двое мальчишек 10 и 11 лет. Они пошли гулять на реку. Тело одного из них нашли в водоёме, поиски второго ребёнка продолжаются.

Тепло

На предстоящих выходных в Удмуртии ожидается тёплая погода с небольшой и переменной облачностью. Температура воздуха составит +7…+12 градусов.