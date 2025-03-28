Ижевск. Удмуртия. На предстоящих выходных в Удмуртии ожидается тёплая погода с небольшой и переменной облачностью. Об этом сообщает Гидрометцентр Удмуртии.

Осадков не ожидается. Температура воздуха составит +7…+12 градусов. Такая погода сохранится и в начале следующей недели.

«По предварительному прогнозу, в середине недели на характер погоды региона будет влиять южный циклон, предвидится ветреная и дождливая погода, сохранится повышенный температурный фон», — сообщили в Гидрометцентре.



Из-за потепления ускоряется таяние снега и растёт уровень воды в реках. Самый большой суточный приём воды (+22 см) отмечен на реке Вала в Вавожском районе.