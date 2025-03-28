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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жителей Удмуртии в выходные ждёт тёплая погода с переменной облачностью

16:48, 28 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жителей Удмуртии в выходные ждёт тёплая погода с переменной облачностью
16:48, 28 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
31
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Температура воздуха окажется в пределах +7…+12 градусов. 

Ижевск. Удмуртия. На предстоящих выходных в Удмуртии ожидается тёплая погода с небольшой и переменной облачностью. Об этом сообщает Гидрометцентр Удмуртии. 

Осадков не ожидается. Температура воздуха составит +7…+12 градусов. Такая погода сохранится и в начале следующей недели. 

«По предварительному прогнозу, в середине недели на характер погоды региона будет влиять южный циклон, предвидится ветреная и дождливая погода, сохранится повышенный температурный фон», — сообщили в Гидрометцентре. 

Из-за потепления ускоряется таяние снега и растёт уровень воды в реках. Самый большой суточный приём воды (+22 см) отмечен на реке Вала в Вавожском районе.

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16:48, 28 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
31
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода