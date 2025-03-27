Ижевск. Удмуртия. Почти 9 млрд рублей требовалось на обеспечение жильём всех детей-сирот в Удмуртии. Об этом на XXII сессии Госсовета республики доложил руководитель ГКК Михаил Тумин.

Он отметил, что на решение вопросов обеспечения детей-сирот жилыми помещениями в проверяемом периоде за счёт средств бюджета УР израсходовано 2 млрд 37 млн 498 тыс. рублей.

«Проверкой установлено, что сложившаяся в республике структура распределения полномочий по реализации мер по обеспечению жильём детей-сирот и текущий уровень их финансирования не способствует уменьшению очерёдности на получение жилых помещений. Более половины детей-сирот ждут получения жилья более 5 лет, а средний срок ожидания квартиры в Ижевске достигает 10 лет. По расчётам Комитета, для полного обеспечения жилплощадью всех детей-сирот, включённых в список очерёдности по состоянию на 1 января 2024 года, требовалось единовременно не менее 8,9 млрд рублей», — подчеркнул Михаил Тумин.

Он также отметил, что средства, выделенные на исполнение республикой своих обязательств перед детьми-сиротами, использованы не полностью. Общий объём неосвоенных бюджетных ассигнований за 2021-2023 годы составил 124 млн 143 тыс. рублей, из которых большая часть в сумме 117 млн рублей образована Минстроем УР.

В результате неполного освоения федеральных субсидий на обеспечение жильём детей-сирот министерством уплачен штраф в 1 млн 351 тыс. рублей за счёт средств бюджета республики.

Всего в Удмуртии в проверенном периоде жильём обеспечено 1 146 детей-сирот. При этом полное освоение бюджетных ассигнований, по расчётам Комитета, могло бы позволить за 2021-2023 годы дополнительно обеспечить жильём 33 человека.

Также Минстроем УР планирование и приобретение жилья фактически осуществлялись без учёта республиканского списка очерёдности и нераспределённого жилищного фонда, что повлекло образование «двойной очереди» и привело к нарушению прав и законных интересов детей-сирот на получение жилья. Установлены факты приобретения жилья для сирот, не соответствующего требованиям к безопасности и санитарно-техническим нормам. В этой связи имелись неоднократные случаи отказов детей-сирот от выделенного им жилья.