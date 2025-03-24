Удмуртия. Региональную дорогу «Воткинск – Кельчино – граница Пермского края» частично засыпали асфальтобетонной крошкой. Об этом сообщается в группе Удмуртавтодорстроя в соцсети «ВКонтакте».

Из-за сильного разрушения участок от Кельчино до Липовки засыпали асфальтобетонной крошкой. Отмечается, что мера временная и позволит обеспечить проезд транспорта.

Данный участок дороги в 2025 году будет ремонтироваться по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Напомним, с 17 марта по 1 мая по трассе Воткинск-Кельчино-граница Пермского края могут ездить машины массой до 6 т.