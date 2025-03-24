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Дорогу «Воткинск – Кельчино – граница Пермского края» частично засыпали асфальтобетонной крошкой

11:55, 24 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Дорогу «Воткинск – Кельчино – граница Пермского края» частично засыпали асфальтобетонной крошкой
11:55, 24 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
209
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#ремонт дорог\n#Удмуртия\n#весна
Источник фото: vk.com (АО «Удмуртавтодорсторой»)
209
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Участок от Кельчино до Липовки отремонтируют по нацпроекту.

Удмуртия. Региональную дорогу «Воткинск – Кельчино – граница Пермского края» частично засыпали асфальтобетонной крошкой. Об этом сообщается в группе Удмуртавтодорстроя в соцсети «ВКонтакте».

Из-за сильного разрушения участок от Кельчино до Липовки засыпали асфальтобетонной крошкой. Отмечается, что мера временная и позволит обеспечить проезд транспорта. 

Данный участок дороги в 2025 году будет ремонтироваться по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Напомним, с 17 марта по 1 мая по трассе Воткинск-Кельчино-граница Пермского края могут ездить машины массой до 6 т. 

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11:55, 24 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
209
0
#ремонт дорог\n#Удмуртия\n#весна