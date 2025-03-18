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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии бойцы ЧВК «Вагнер» получили удостоверения ветеранов боевых действий

16:35, 18 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии бойцы ЧВК «Вагнер» получили удостоверения ветеранов боевых действий
16:35, 18 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
210
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#Удмуртия\n#ветераны боевых действий\n#ветераны СВО\n#Фонд «Защитники Отечества»
Источник фото: сообщество «Защитники Отечества» «ВКонтакте»
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Теперь они могут рассчитывать на все льготы, которые положены ветеранам.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии бойцы частной военной компании «Вагнер» получили удостоверения ветеранов боевых действий. Об этом сообщает филиал фонда «Защитники Отечества» в Удмуртии на своей странице «ВКонтакте».

Награждение прошло в Национальной библиотеке Удмуртии.

«Вручал удостоверения бойцам ЧВК кавалер 3-х орденов Мужества, Почетный гражданин Удмуртии, советник Главы Удмуртской Республики, ветеран боевых действий в Северо-Кавказском регионе Олег Дмитриевич Матвеев», – говорится в сообщении.

Также руководитель филиала фонда Максим Шумихин рассказал бойцам, какие льготы получают ветераны боевых действий и напомнил, что они всегда могут обратиться в Фонд «Защитники Отечества» за помощью.

Отмечается, что Удмуртия на данный момент находится в лидерах по количеству сотрудников частных военных компаний, которые получили удостоверения ветеранов боевых действий. Выдано более трети удостоверений от поданных заявлений.

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16:35, 18 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
210
0
#Удмуртия\n#ветераны боевых действий\n#ветераны СВО\n#Фонд «Защитники Отечества»