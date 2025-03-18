Теперь они могут рассчитывать на все льготы, которые положены ветеранам.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии бойцы частной военной компании «Вагнер» получили удостоверения ветеранов боевых действий. Об этом сообщает филиал фонда «Защитники Отечества» в Удмуртии на своей странице «ВКонтакте».
Награждение прошло в Национальной библиотеке Удмуртии.
«Вручал удостоверения бойцам ЧВК кавалер 3-х орденов Мужества, Почетный гражданин Удмуртии, советник Главы Удмуртской Республики, ветеран боевых действий в Северо-Кавказском регионе Олег Дмитриевич Матвеев», – говорится в сообщении.
Также руководитель филиала фонда Максим Шумихин рассказал бойцам, какие льготы получают ветераны боевых действий и напомнил, что они всегда могут обратиться в Фонд «Защитники Отечества» за помощью.
Отмечается, что Удмуртия на данный момент находится в лидерах по количеству сотрудников частных военных компаний, которые получили удостоверения ветеранов боевых действий. Выдано более трети удостоверений от поданных заявлений.
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