Ижевск. Удмуртия. В одном из домов на улице Баранова в Ижевске утром в субботу произошёл пожар. Огонь охватил прихожую квартиры. Об этом сообщили в МЧС Удмуртии.

По информации спасателей, пожар произошёл на площади 6 кв. м. Пострадала отделка прихожей.

Информация о возгорании в доме №58 на улице Баранова появлялась и в социальных сетях. По словам очевидцев, из горящей квартиры спасли мужчину. Информация о пострадавшем пока официально не подтверждена.