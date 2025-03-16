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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В многоэтажке на улице Баранова в Ижевске произошёл пожар

10:01, 16 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В многоэтажке на улице Баранова в Ижевске произошёл пожар
10:01, 16 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
237
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар
Источник фото: Злой Ижевчанин
237
0

Как сообщили очевидцы, из горящей квартиры спасли мужчину. 

Ижевск. Удмуртия. В одном из домов на улице Баранова в Ижевске утром в субботу произошёл пожар. Огонь охватил прихожую квартиры. Об этом сообщили в МЧС Удмуртии.

По информации спасателей, пожар произошёл на площади 6 кв. м. Пострадала отделка прихожей. 

Информация о возгорании в доме №58 на улице Баранова появлялась и в социальных сетях. По словам очевидцев, из горящей квартиры спасли мужчину. Информация о пострадавшем пока официально не подтверждена. 

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10:01, 16 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
237
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар