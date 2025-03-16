Как сообщили очевидцы, из горящей квартиры спасли мужчину.
Ижевск. Удмуртия. В одном из домов на улице Баранова в Ижевске утром в субботу произошёл пожар. Огонь охватил прихожую квартиры. Об этом сообщили в МЧС Удмуртии.
По информации спасателей, пожар произошёл на площади 6 кв. м. Пострадала отделка прихожей.
Информация о возгорании в доме №58 на улице Баранова появлялась и в социальных сетях. По словам очевидцев, из горящей квартиры спасли мужчину. Информация о пострадавшем пока официально не подтверждена.
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