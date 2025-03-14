Воткинск. Удмуртия. В Воткинске огласили приговор в отношении четырех жителей Удмуртии, организовавшим незаконные азартные игры через интернет. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Удмуртии.

Суд установил, что фигуранты создали в Воткинске нелегальную платформу для азартных игр, используя интернет.

Все обвиняемые признали свою вину. Суд назначил им наказание в виде условного лишения свободы сроком от 1 года 6 месяцев до 1 года 8 месяцев. Испытательный срок составил от 3 месяцев до 1 года 6 месяцев. Кроме того, каждый из фигурантов должен выплатить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.