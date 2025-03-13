Глазов. Удмуртия. Глазовский райсуд Удмуртии признал законным решение призывной комиссии об отказе в замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов республики.

Иск подал 20-летний горожанин, утверждающий, что несение военной службы противоречит его вероисповеданию и убеждениям. Призывная комиссия ему отказала в альтернативной службе.

Обратившись в суд, молодой человек указал, что родился в семье верующих, родители дали ему воспитание на основании Библейских принципов, в соответствии со своим личными убеждениями, личной верой в Бога и вероисповеданием он принял святое водное крещение. Вероисповедание истца и сформировавшиеся личные твёрдые убеждения вызывают серьёзное и непреодолимое непринятие им военной службы, в связи с чем он готов исполнить свой долг и обязанность служения Отечеству путём несения альтернативной гражданской службы.

Суд установил, что из представленных документов для решения вопроса о замене не следует, что заявитель в действительности имеет твёрдые религиозные, пацифистские убеждения, которые сложились на протяжении длительного времени в его жизни и которым противоречит несение военной службы.

Суд пришёл к выводу, что истцом не обосновано с достаточной полнотой и достоверностью наличие у него устойчивых и непреодолимых убеждений, препятствующих несению военной службы по призыву, серьёзного и непреодолимого конфликта между обязанностью служить в армии и его убеждениями.

Поскольку оспариваемое решение призывной комиссии было принято в пределах предоставленных ей полномочий, оно соответствует законодательству, регулирующему спорные правоотношения, и прав административного истца не нарушило, суд в удовлетворении административного искового заявления отказал.