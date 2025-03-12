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В Ижевске к 9 мая отремонтируют монумент славы машиностроителей

14:15, 12 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске к 9 мая отремонтируют монумент славы машиностроителей
14:15, 12 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
137
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история\n#ремонт
Источник фото: КИК «Антей»
137
0

Памятник находится у бывшей проходной «Ижмаша».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне отремонтируют монумент славы ижевских машиностроителей. Подрядчик уже найден, стоимость работ составит 7,2 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. 

В ходе работ будут заменены изношенные элементы монумента. Напомним, памятник открыли в 1970 году. Авторами проекта являются инженеры В. И. Лоскутов и Л. Б. Аллилуев. Инициаторами установки памятника являлись комсомольцы, работы велись на их средства.

В марте 2024 года глава Ижевска Дмитрий Чистяков анонсировал ремонт монумента. На эти цели изначально планировалось выделить 3,9 млн рублей. В конце прошлого года прошёл конкурс по поиску подрядчика, но определить исполнителя не удалось. Тогда начальная цена контракта выросла до 5,9 млн рублей.

 

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14:15, 12 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
137
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история\n#ремонт