Ижевск. Удмуртия. В Ижевске к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне отремонтируют монумент славы ижевских машиностроителей. Подрядчик уже найден, стоимость работ составит 7,2 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

В ходе работ будут заменены изношенные элементы монумента. Напомним, памятник открыли в 1970 году. Авторами проекта являются инженеры В. И. Лоскутов и Л. Б. Аллилуев. Инициаторами установки памятника являлись комсомольцы, работы велись на их средства.

В марте 2024 года глава Ижевска Дмитрий Чистяков анонсировал ремонт монумента. На эти цели изначально планировалось выделить 3,9 млн рублей. В конце прошлого года прошёл конкурс по поиску подрядчика, но определить исполнителя не удалось. Тогда начальная цена контракта выросла до 5,9 млн рублей.