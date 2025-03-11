Воткинск. Удмуртия. Набережную Июльского пруда благоустроят в одноимённом селе Воткинского района. В 2025 году начнётся уже второй этап работ, подрядчика определил конкурс на портале госзакупок.

Благоустройством займётся компания «Венец». За выполнение работы она получит 4,7 млн рублей.

На набережной планируется обустройство пешеходных дорожек, наружного освещения, пирса, качелей, скамеек и урн. В перспективе здесь также проведут озеленение.

Работы пройдут в срок с 1 мая по 31 августа 2025 года.