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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске предпринимателя привлекут к ответственности за отключение света в целом микрорайоне

15:05, 10 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске предпринимателя привлекут к ответственности за отключение света в целом микрорайоне
15:05, 10 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд
Источник фото: СУ СКР по Удмуртии
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Рабочие повредили кабели электроснабжения. 

Ижевск. Удмуртия. Директора стройфирмы будут судить за нарушение правил безопасности, которое привело к аварии на электросетях. Ущерб составил 1,6 млн рублей. Об этом сообщили в следственном управлении Следкома по Удмуртии. 

Фигурантом уголовного дела стал 55-летний предприниматель. Инцидент произошел 22 января 2024 года. По данным следствия, обвиняемый, отвечая за безопасность на объекте, допустил нарушения, которые повлекли повреждение кабелей электроснабжения. В результате без электричества остались жильцы домов микрорайона «Цветочный город» на улице Дарьинской. 

Следствие сообщает, что ущерб, нанесённый обслуживающей организации, возмещен.

Уголовное дело направили в суд.

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15:05, 10 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
45
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд