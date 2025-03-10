Ижевск. Удмуртия. Директора стройфирмы будут судить за нарушение правил безопасности, которое привело к аварии на электросетях. Ущерб составил 1,6 млн рублей. Об этом сообщили в следственном управлении Следкома по Удмуртии.

Фигурантом уголовного дела стал 55-летний предприниматель. Инцидент произошел 22 января 2024 года. По данным следствия, обвиняемый, отвечая за безопасность на объекте, допустил нарушения, которые повлекли повреждение кабелей электроснабжения. В результате без электричества остались жильцы домов микрорайона «Цветочный город» на улице Дарьинской.

Следствие сообщает, что ущерб, нанесённый обслуживающей организации, возмещен.

Уголовное дело направили в суд.