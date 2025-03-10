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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске сгорел питомник бурманских кошек

12:20, 10 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске сгорел питомник бурманских кошек
12:20, 10 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
217
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар
Источник фото: Маргарита Галина
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Все животные погибли.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Лазоревой пожар уничтожил питомник бурманских кошек под названием «Кошкин дом». Об этом сообщила одна из основательниц питомника Маргарита Галина на странице в VK.

По данным МЧС, возгорание произошло 8 марта. Огонь повредил помещения кухни, ванной и котельной в доме площадью 18 квадратных метров, а также уничтожил пристройку размером 54 квадратных метра. Причины пожара выясняются.

Огонь унёс жизни всех находившихся в здании кошек. 

«В свое время, мы все вместе, дружно строили для пушистиков «Кошкин дом» со всеми условиями. Пожарные сделали всё, что было в их силах, но четвероногих спасти не удалось. Сейчас дом не пригоден для проживания», — поделилась Наталья Галина.

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12:20, 10 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
217
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар