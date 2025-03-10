Воткинск. Удмуртия. В Воткинске стартовал проект по восстановлению памяти о лётчиках Второй эскадрильи третьей школы летчиков Военно-морского флота, действующей в Воткинске в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Проект «Дорогой морских летчиков» организован Эколого-биологическим центром Воткинска. Его участниками станут дети и подростки. Они узнают о жизни и службе летчиков и погрузятся в историю Воткинска. Кроме того, ребята пройдут экспедиционным маршрутом по рекам Сива и Кама.

Присоединиться к проекту могут все желающие. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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