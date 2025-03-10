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В Воткинске восстановят историю эскадрильи третьей школы лётчиков времён Великой Отечественной войны

09:50, 10 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Воткинске восстановят историю эскадрильи третьей школы лётчиков времён Великой Отечественной войны
09:50, 10 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#история\n#Великая Отечественная Война
Источник фото: goskatalog.ru
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В проекте примут участие дети и подростки.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске стартовал проект по восстановлению памяти о лётчиках Второй эскадрильи третьей школы летчиков Военно-морского флота, действующей в Воткинске в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Проект «Дорогой морских летчиков» организован Эколого-биологическим центром Воткинска. Его участниками станут дети и подростки. Они узнают о жизни и службе летчиков и погрузятся в историю Воткинска. Кроме того, ребята пройдут экспедиционным маршрутом по рекам Сива и Кама.

Присоединиться к проекту могут все желающие. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке. 

6+

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09:50, 10 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
11
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#история\n#Великая Отечественная Война