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У детского сада на улице Берша в Ижевске выявили точку продажи сигарет

15:16, 07 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
У детского сада на улице Берша в Ижевске выявили точку продажи сигарет
15:16, 07 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
38
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#сигареты
Источник фото: unsplash.com
38
0

Через суд удалось обязать торговую точку прекратить продажу табачной продукции.

Ижевск. Удмуртия. Магазину «Красное&Белое», расположенному рядом с детским садом на улице Берша в Ижевске, запретили продажу табачной продукции. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Ранее сотрудники Роспотребнадзора измерили расстояние от магазина «Красное&Белое» на улице Архитектора Петра Берша, 15 до границы детского сада №15. Учреждение находится рядом с торговой точкой. Расстояние по прямой составило 22 метра, без учета препятствий, тогда как по закону продажа сигарет разрешена на расстоянии не менее 100 метров от образовательных учреждений.

В результате Роспотребнадзор обратился в суд, который признал действия владельца магазина ООО «Альфа-М» незаконными и обязал прекратить продажу табачной и никотинсодержащей продукции.

Исправленный текст стал более четким и стилистически выверенным.

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15:16, 07 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
38
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#сигареты