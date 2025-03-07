Ижевск. Удмуртия. Магазину «Красное&Белое», расположенному рядом с детским садом на улице Берша в Ижевске, запретили продажу табачной продукции. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Ранее сотрудники Роспотребнадзора измерили расстояние от магазина «Красное&Белое» на улице Архитектора Петра Берша, 15 до границы детского сада №15. Учреждение находится рядом с торговой точкой. Расстояние по прямой составило 22 метра, без учета препятствий, тогда как по закону продажа сигарет разрешена на расстоянии не менее 100 метров от образовательных учреждений.

В результате Роспотребнадзор обратился в суд, который признал действия владельца магазина ООО «Альфа-М» незаконными и обязал прекратить продажу табачной и никотинсодержащей продукции.

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