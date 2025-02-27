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Диетолог рассказала о наиболее полезных для здоровья маслах

09:00, 27 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Диетолог рассказала о наиболее полезных для здоровья маслах
09:00, 27 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
73
0
#Удмуртия\n#советы
Источник фото: unsplash.com
73
0

Наиболее ценными для человека считаются неочищенные растительные масла. Об этом 24 рассказала врач-диетолог Татьяна Солнцева, передаёт «Газета.ru».

Нерафинированные масла идеально подходят для добавления в салаты, обладают насыщенным ароматом, который может не всем прийтись по вкусу. Однако именно этот аромат свидетельствует о высоком содержании ценных веществ. В отличие от них, очищенные масла, прошедшие промышленную обработку, теряют значительную часть своих полезных качеств.

«Разнообразие масел в меню — ключевой элемент правильного питания. Чем больше типов жиров мы включаем в рацион, тем лучше для здоровья. Однако это не значит, что нужно употреблять нерафинированные оливковое, рыжиковое или тыквенное масло в больших количествах. Их потребление должно быть умеренным», — подчеркнула эксперт в интервью «Газете.Ru».

При этом, по словам диетолога, не существует одного «самого полезного» масла. Оптимальный вариант — комбинировать в рационе несколько видов масел, чтобы получить максимальную пользу для организма.

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09:00, 27 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
73
0
#Удмуртия\n#советы