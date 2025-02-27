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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Гендиректор концерна «Калашников» предложил предприятиям Удмуртии объединяться вокруг Союза машиностроителей РФ

09:40, 27 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Гендиректор концерна «Калашников» предложил предприятиям Удмуртии объединяться вокруг Союза машиностроителей РФ
09:40, 27 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
209
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн
Источник фото: Концерн «Калашников»
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Алан Лушников подвёл итоги работы удмуртского регионального отделения Союза машиностроителей России (СоюзМаш России).

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоялась расширенная встреча генерального директора АО «Концерн «Калашников» и члена бюро Союза машиностроителей России Алана Лушникова с главой Удмуртии Александром Бречаловым и руководителями ведущих промышленных предприятий региона. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

Алан Лушников огласил результаты работы удмуртского регионального отделения Союза машиностроителей России за прошлый год и обозначил перспективы дальнейшего развития.

«Дальнейшее развитие Союза машиностроителей в Удмуртии возможно только через тесное взаимодействие с предприятиями оборонной отрасли. Наша общая задача на 2025 год – объединить усилия и создать сильную команду», – подчеркнул Лушников.

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09:40, 27 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
209
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн