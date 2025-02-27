Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоялась расширенная встреча генерального директора АО «Концерн «Калашников» и члена бюро Союза машиностроителей России Алана Лушникова с главой Удмуртии Александром Бречаловым и руководителями ведущих промышленных предприятий региона. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

Алан Лушников огласил результаты работы удмуртского регионального отделения Союза машиностроителей России за прошлый год и обозначил перспективы дальнейшего развития.

«Дальнейшее развитие Союза машиностроителей в Удмуртии возможно только через тесное взаимодействие с предприятиями оборонной отрасли. Наша общая задача на 2025 год – объединить усилия и создать сильную команду», – подчеркнул Лушников.