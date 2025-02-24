Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе Удмуртии разыскивают родственников погибшего на фронте Великой Отечественной войны солдата. Об этом в соцсетях сообщает районная библиотека.

Ещё в мае 2011 года в районе деревни Стрельниково Невельского района Псковской области поисковики подняли останки Балобонова Ильи Николаевича 1913 года рождения. Установлено, что он являлся уроженцем деревни Средний Лог, Варзиятчинский сельсовет, Алнашский район, Удмуртская АССР. Был призван в мае 1941 года Малопургинским РВК. Пропал без вести в декабре 1943 года. Захоронен 8 мая 2011 года в братской могиле деревне Старицы Себежского района Псковской области.

Сын Балобонов Виктор Ильич с семьёй предположительно проживал в Можге. Родственников ищут для передачи вкладыша медальона бойца. Контакт для связи: Степанов Василий Петрович, 8-922-506-37-50.