Ижевск. Удмуртия. 28-летнего жителя Ижевска, признанного виновным в убийстве сожительницы и изнасиловании её дочери, приговорили к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В конце ноября 2023 года обвиняемый избил свою сожительницу, причинив ей тяжкий вред здоровью. На следующий день, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он задушил женщину, после чего спрятал её тело в пристройке, сбросил его вниз, накрыв стройматериалом и закидав снегом. Родственникам убитой он сообщил, что не знает о её местонахождении.

После убийства мужчина изнасиловал малолетнюю дочь сожительницы.

Суд учел позицию государственного обвинителя и назначил подсудимому наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также на него наложено ограничение свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора, взыскав в пользу несовершеннолетней потерпевшей 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.