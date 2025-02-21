Ижевск. Удмуртия. В Ижевске заключён контракт с ООО «РДК» на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщи глава города Дмитрий Чистяков.

В этом году ремонт по нацпроекту охватит Южную набережную, проезд Дерябина, улицу Ленина от проезда Энгельса до Совхозной и улицу Милиционную. 21 февраля заключён контракт с «РДК» на выполнение работ.



Всего в 2025 году по нацпроекту в Удмуртии отремонтируют 62 участка дорог.