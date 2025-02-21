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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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«РДК» займётся ремонтом дорог в Ижевске по национальному проекту

12:00, 21 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
«РДК» займётся ремонтом дорог в Ижевске по национальному проекту
12:00, 21 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Контракт с подрядчиком заключили 21 февраля. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске заключён контракт с ООО «РДК» на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщи глава города Дмитрий Чистяков.

В этом году ремонт по нацпроекту охватит Южную набережную, проезд Дерябина, улицу Ленина от проезда Энгельса до Совхозной и улицу Милиционную. 21 февраля заключён контракт с «РДК» на выполнение работ.

Всего в 2025 году по нацпроекту в Удмуртии отремонтируют 62 участка дорог

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12:00, 21 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
9
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог