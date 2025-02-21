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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии ожидаются морозные ночи и туман

11:40, 21 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии ожидаются морозные ночи и туман
11:40, 21 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
44
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Источник фото: ИА «Сусанин»
44
0

В дневные часы температура воздуха составит -7…-12 градусов. 

Ижевск. Удмуртия. Погода в предстоящие дни порадует жителей Удмуртии солнцем. Ночи будут морозными. Об этом сообщает удмуртский Гидрометцентр

В ночные часы столбики термометров будут опускаться до -18…-24 градусов, достигая пика морозности утром. Холод будет сопровождаться туманом. Днём температура воздуха будет в пределах -7…-12 градусов. Облачность уменьшится, осадков не ожидается.

В начале рабочей недели погода существенно не изменится. Местами пройдёт небольшой снег. Синоптики прогнозируют потепление с середины следующей недели. 

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11:40, 21 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
44
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода