Ижевск. Удмуртия. Погода в предстоящие дни порадует жителей Удмуртии солнцем. Ночи будут морозными. Об этом сообщает удмуртский Гидрометцентр.

В ночные часы столбики термометров будут опускаться до -18…-24 градусов, достигая пика морозности утром. Холод будет сопровождаться туманом. Днём температура воздуха будет в пределах -7…-12 градусов. Облачность уменьшится, осадков не ожидается.

В начале рабочей недели погода существенно не изменится. Местами пройдёт небольшой снег. Синоптики прогнозируют потепление с середины следующей недели.