Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии 52-летнего заключённого Удмуртии осудили за демонстрацию нацистской символики, набитой на его теле. Об этом сообщает следственное управление СКР по Удмуртии.

Ранее мужчину привлекли к ответственности за пропаганду и публичную демонстрацию нацистской символики. В июле 2024 года он, находясь в колонии, показал в отряде свою татуировку в виде запрещённого нацистского символа.

Завьяловский районный суд приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы в колонии строгого режима.