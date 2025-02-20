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Жителя Удмуртии осудили за демонстрацию нацистской татуировки

14:55, 20 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жителя Удмуртии осудили за демонстрацию нацистской татуировки
14:55, 20 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
296
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#суд
Источник фото: unsplash.com
296
0

Следующие полтора года он проведёт в колонии строгого режима.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии 52-летнего заключённого Удмуртии осудили за демонстрацию нацистской символики, набитой на его теле. Об этом сообщает следственное управление СКР по Удмуртии. 

Ранее мужчину привлекли к ответственности за пропаганду и публичную демонстрацию нацистской символики. В июле 2024 года он, находясь в колонии, показал в отряде свою татуировку в виде запрещённого нацистского символа. 

Завьяловский районный суд приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы в колонии строгого режима. 

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14:55, 20 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
296
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#суд