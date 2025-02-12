Ижевск. Удмуртия. Ветеранам Великой Отечественной войны присвоят звание Почетных граждан. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

К такому решению пришли на заседании организационного комитета, посвященного празднованию 80-летия Великой Победы.

На сегодняшний день в столице Удмуртии проживают 19 ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны. Всем им будет присвоено почетное звание.

Данное предложение Минобороны России поддержал президент страны Владимир Путин во время заседания оргкомитета «Победа».