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Ветераны Великой Отечественной войны получат звание Почетных граждан Ижевска

15:16, 12 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Ветераны Великой Отечественной войны получат звание Почетных граждан Ижевска
15:16, 12 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#Удмуртия\n#Великая Отечественная Война\n#почетный гражданин\n#Ижевск
Источник фото: пресс-служба администрации Ижевска
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На сегодняшний момент в живых осталось 19 человек.

Ижевск. Удмуртия. Ветеранам Великой Отечественной войны присвоят звание Почетных граждан. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

К такому решению пришли на заседании организационного комитета, посвященного празднованию 80-летия Великой Победы. 

На сегодняшний день в столице Удмуртии проживают 19 ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны. Всем им будет присвоено почетное звание.

Данное предложение Минобороны России поддержал президент страны Владимир Путин во время заседания оргкомитета «Победа».

15:16, 12 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
21
0
#Удмуртия\n#Великая Отечественная Война\n#почетный гражданин\n#Ижевск