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Несовершеннолетние осуждённые ижевской колонии пройдут социально-психологические тренинги

09:40, 12 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Несовершеннолетние осуждённые ижевской колонии пройдут социально-психологические тренинги
09:40, 12 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
22
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#подростки\n#осужденные
Источник фото: ИА «Сусанин»
22
0

Планируется, что они помогут подросткам лучше справляться с негативными мыслями и не поддаваться деструктивному влиянию.

Ижевск. Удмуртия. Ижевская воспитательная колония начала сотрудничать с Центром подростковых клубов «Пульс». Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии. 

Начальники учреждений уже обсудили основные направления работы с подростками, которые находятся в трудной жизненной ситуации. 

В рамках соглашения в течение года с несовершеннолетними осужденными будут проводиться социально-психологические тренинги. Они разовьют у подростков критическое мышление, эмоциональный интеллект и навыки общения. Также мероприятия помогут осуждённым лучше справляться с негативными мыслями и избегать деструктивных влияний.

Также специалисты центра проведут работу по профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде.  

09:40, 12 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
22
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#подростки\n#осужденные