Ижевск. Удмуртия. Ижевская воспитательная колония начала сотрудничать с Центром подростковых клубов «Пульс». Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии.

Начальники учреждений уже обсудили основные направления работы с подростками, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

В рамках соглашения в течение года с несовершеннолетними осужденными будут проводиться социально-психологические тренинги. Они разовьют у подростков критическое мышление, эмоциональный интеллект и навыки общения. Также мероприятия помогут осуждённым лучше справляться с негативными мыслями и избегать деструктивных влияний.

Также специалисты центра проведут работу по профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде.