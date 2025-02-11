Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Симба, Алекс и Диего: львы на арене Цирка Удмуртии Лонгрид Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид

В Удмуртии осудили мужчину за неоднократное мошенничество в отношении участника СВО

17:00, 11 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии осудили мужчину за неоднократное мошенничество в отношении участника СВО
17:00, 11 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
3
0
#Ува\n#Увинский район\n#суд\n#Удмуртия\n#СВО\n#мошенничество\n#колония
Источник фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
3
0

В общей сложности он похитил почти 2 млн рублей.

Ува. Удмуртия. Увинский районный суд признал виновным 48-летнего жителя Вавожского района за неоднократное мошенничество в отношении его знакомого участника спецоперации. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Суд установил, что подсудимый в июле 2024 года подыскал для своего знакомого, вернувшегося с СВО, квартиру, однако завысил её стоимость на 600 тыс. рублей, которые затем присвоил себе. Он выпросил дополнительные 60 тыс. рублей якобы на оплату работы риелтора, которые также присвоил.

Кроме того, с 20 июля по 1 августа 2024 подсудимый брал телефон потерпевшего и, зная пароль от банковского приложения, переводил его деньги на свой счёт – в общей сложности 1,05 млн рублей.

Помимо этого, подсудимый предложил знакомому купить автомобиль, а когда узнал, что тот не имеет водительских прав, предложил сделать их за 200 тыс. рублей. Полученные деньги также присвоил себе.

Суд признал подсудимого виновным по статье 158 УК РФ («Мошенничество») и назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года в колонии общего режима.

 

17:00, 11 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
3
0
#Ува\n#Увинский район\n#суд\n#Удмуртия\n#СВО\n#мошенничество\n#колония