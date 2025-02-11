Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Симба, Алекс и Диего: львы на арене Цирка Удмуртии Лонгрид Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид

Директор спортивной школы Ижевска обвиняется в превышении должностных полномочий

13:30, 11 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Директор спортивной школы Ижевска обвиняется в превышении должностных полномочий
13:30, 11 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
336
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#превышение полномочий
Источник фото: СУ СКР по Удмуртии
336
0

Подозреваемая начисляла премии сотрудникам с требованием вернуть их наличными.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбуждено уголовное дело в отношении директора одной из местных спортивных школ. Следственное управление СКР по Удмуртии сообщает, что женщина подозревается в превышении должностных полномочий.

Установлено, что в декабре 2024 года директор школы, злоупотребляя своим служебным положением, начислила сотрудникам повышенные премии. Затем она требовала вернуть эти деньги наличностью. Точная сумма ущерба пока не установлена.

В рамках расследования уже допрошены обвиняемая и свидетели, а также изъяты документы, имеющие значение для следствия. В отношении директора избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

13:30, 11 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
336
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#превышение полномочий