Ижевск. Удмуртия. Октябрьский районный суд Ижевска осудил бывшего заместителя начальника МЧС Удмуртии, который подозревался в мошенничестве при получении социальных выплат. Об этом сообщает судейское сообщество республики в своём телеграм-канале.

Подсудимый скрыл наличие дома в Завьяловском районе, чтобы получить жилищную субсидию из бюджета МЧС на сумму более 4 млн рублей. Выданные деньги использовал по своему усмотрению.

Противоправная деятельность была выявлена региональным УФСБ и расследована сотрудниками следственного управления СК РФ по УР.

Суд признал виновным подсудимого по статье 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Учитывая все смягчающие обстоятельства, мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, а также штраф в 100 тыс. рублей.