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В Удмуртии за хищение 4 млн рублей бывший замначальника МЧС получил условный срок

12:32, 11 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии за хищение 4 млн рублей бывший замначальника МЧС получил условный срок
12:32, 11 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
57
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#мошенничество\n#МЧС Удмуртии
Источник фото: объединённая пресс-служба судов Удмуртии
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Мужчина незаконно получил жилищную субсидию.

Ижевск. Удмуртия. Октябрьский районный суд Ижевска осудил бывшего заместителя начальника МЧС Удмуртии, который подозревался в мошенничестве при получении социальных выплат. Об этом сообщает судейское сообщество республики в своём телеграм-канале.

Подсудимый скрыл наличие дома в Завьяловском районе, чтобы получить жилищную субсидию из бюджета МЧС на сумму более 4 млн рублей. Выданные деньги использовал по своему усмотрению.

Противоправная деятельность была выявлена региональным УФСБ и расследована сотрудниками следственного управления СК РФ по УР.

Суд признал виновным подсудимого по статье 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Учитывая все смягчающие обстоятельства, мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, а также штраф в 100 тыс. рублей.

12:32, 11 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
57
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#мошенничество\n#МЧС Удмуртии