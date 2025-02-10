Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили 20-летнего жителя Кизнерского района. Он обвинялся в серии мошенничеств в отношении пожилых граждан. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

Суд установил, что в январе-феврале 2024 года неизвестные звонили пенсионерам, представляясь их родственниками. Они убеждали жертв передать крупные суммы денег, якобы для решения проблем, связанных с ДТП или оплаты лечения пострадавших. Затем злоумышленник приезжал к потерпевшим, забирал деньги и отправлял их другому участнику преступной группы, оставляя себе 10% от суммы.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд учел смягчающие обстоятельства, включая явку с повинной, активное содействие следствию и раскаяние. В результате молодой человек был приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Также суд полностью удовлетворил исковые требования потерпевших.