Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска стала жертвой мошенников, которые, используя схему с ложными обвинениями, выманили у нее 1,2 млн рублей. Как сообщает УМВД России по Ижевску, женщине позвонил неизвестный, представившийся ее бывшим руководителем, и предупредил о скором звонке от «сотрудника правоохранительных органов».

Вскоре ей по видеосвязи позвонил якобы представитель силовых структур, заявивший, что женщина подозревается в государственной измене. Затем другой звонивший, назвавшийся специалистом Росфинмониторинга, сообщил, что на ее имя оформлены кредиты, которые можно «закрыть», переведя деньги на «безопасный счет».

Поверив аферистам, жительница Ижевска перевела крупную сумму, после чего обратилась в полицию. Позже один из мошенников, представившийся 19-летним Александром из Львова, в разговоре с жертвой признался, что считает мошенничество своей «работой».

Сотрудники полиции установили владельца счета, на который были переведены деньги, и готовят материалы для его ареста. Уголовное дело расследуется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

МВД Удмуртии напоминает: сотрудники правоохранительных органов никогда не сообщают конфиденциальную информацию по телефону или видеосвязи и не требуют перевода денег. При подозрении на мошенничество следует немедленно обращаться в полицию.