Ижевск. Удмуртия. В сквере Молодоженов на улице Петрова в Ижевске 8 февраля в 14:00 состоится митинг (18+), посвящённый проблемам в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Поводом для акции стала ситуация, в которой оказались более 60 семей Удмуртии. Они остались без домов, но с ипотечными кредитами на сумму свыше 150 млн рублей из-за действий недобросовестного подрядчика — ИП Сивкова В. Н. Напомним, в конце января директора ООО «Конструктив» арестовали. 7 февраля стало известно о возбуждении нового дела — правоохранители установили ещё 10 человек, обманутых предпринимателем.

Организаторы митинга хотят привлечь внимание общественности и властей к проблеме мошенничества в сфере ИЖС. По их словам, одной из причин произошедшего стало несовершенство законодательства, которое позволяет недобросовестным подрядчикам уходить от ответственности. Также участники акции требуют реакции от банков, которые аккредитовали мошенника и перечисляли ему средства обманутых семей.

Участники митинга настаивают, что нельзя допустить банкротства компании, так как это сведёт к минимуму шансы на возврат денег.

Митинг станет площадкой для выражения гражданской позиции. Мероприятие согласовано с городской администрацией.





