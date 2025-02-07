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Жители Ижевска намерены высказать недовольства махинациями в сфере жилстроительства

18:10, 07 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жители Ижевска намерены высказать недовольства махинациями в сфере жилстроительства
18:10, 07 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
193
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#митинг
193
0

Люди требуют справедливости.

Ижевск. Удмуртия. В сквере Молодоженов на улице Петрова в Ижевске 8 февраля в 14:00 состоится митинг (18+), посвящённый проблемам в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Поводом для акции стала ситуация, в которой оказались более 60 семей Удмуртии. Они остались без домов, но с ипотечными кредитами на сумму свыше 150 млн рублей из-за действий недобросовестного подрядчика — ИП Сивкова В. Н. Напомним, в конце января директора ООО «Конструктив» арестовали. 7 февраля стало известно о возбуждении нового дела — правоохранители установили ещё 10 человек, обманутых предпринимателем.

Организаторы митинга хотят привлечь внимание общественности и властей к проблеме мошенничества в сфере ИЖС. По их словам, одной из причин произошедшего стало несовершенство законодательства, которое позволяет недобросовестным подрядчикам уходить от ответственности. Также участники акции требуют реакции от банков, которые аккредитовали мошенника и перечисляли ему средства обманутых семей.

Участники митинга настаивают, что нельзя допустить банкротства компании, так как это сведёт к минимуму шансы на возврат денег.

Митинг станет площадкой для выражения гражданской позиции.  Мероприятие согласовано с городской администрацией.


18:10, 07 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
193
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#митинг