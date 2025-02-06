Ижевск. Удмуртия. Сотрудниками УФСБ Удмуртии задержан 34-летний житель Можги. Мужчина, ранее отбывавший наказание в колонии ИК-1, распространял опасные идеи среди заключённых: оправдывал теракты на территории России и призывал осуждённых к насилию против сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Удмуртии.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Сейчас он помещён в изолятор временного содержания. За совершённые преступления ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются. Правоохранители изучают все обстоятельства дела, чтобы установить возможных сообщников и предотвратить распространение экстремистских идей.