Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 1 февраля 2025 года определили новые стоимости услуг из гарантированного перечня по погребению. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.

С 1 февраля 2025 года установлена стоимость услуг по погребению в размере 10 540 рублей 17 копеек. В неё входит:

- Оформление документов для погребения – бесплатно;

- Гроб и другие необходимые вещи – 4 301 рубль 93 копейки;

- Перевозка тела на кладбище или в крематорий – 2 956 рублей 09 копеек;

- Погребение или кремация с выдачей урны с прахом – 3 282 рубля 15 копеек.



Напомним, последний раз стоимость на данный вид услуг менялась в октябре 2024 года. Тогда стоимость гарантированных услуг по погребению составила 9 625 рублей.