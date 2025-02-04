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В Ижевске выросла стоимость услуг в гарантированном перечне по погребению

14:45, 04 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске выросла стоимость услуг в гарантированном перечне по погребению
14:45, 04 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
46
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погребение
Источник фото: ИА «Сусанин»
46
0

Оформление документов остаётся бесплатным. 

Ижевск. Удмуртия.  В Ижевске с 1 февраля 2025 года определили новые стоимости услуг из гарантированного перечня по погребению. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации. 

С 1 февраля 2025 года установлена стоимость услуг по погребению в размере 10 540 рублей 17 копеек. В неё входит:

- Оформление документов для погребения – бесплатно;
- Гроб и другие необходимые вещи – 4 301 рубль 93 копейки;
- Перевозка тела на кладбище или в крематорий – 2 956 рублей 09 копеек;
- Погребение или кремация с выдачей урны с прахом – 3 282 рубля 15 копеек.

Напомним, последний раз стоимость на данный вид услуг менялась в октябре 2024 года. Тогда стоимость гарантированных услуг по погребению составила 9 625 рублей.

14:45, 04 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
46
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погребение