Ижевск. Удмуртия. Главные новости 3 февраля.

Попал на шоу

Повар из Ижевска Тимур Сафин попал на шоу «Битва шефов» (18+) телеканала «Пятница!» На кастинг он принёс медальоны из говядины со сливочным соусом. В ходе передачи шефы решат, пройдёт ли он дальше или вернётся домой.

Ямочный ремонт

За выходные на региональных трассах Удмуртии ликвидировали более 1700 квадратных метров ям. С использованием литого асфальтобетона планируется заделывать ямы на региональной дороге «Завьялово – Каменное» и на участках федеральной дороги в Алнашском районе.

Новый рекорд

Еще один температурный рекорд обновился в Удмуртии 2 февраля. на метеостанции Ижевск максимальная температура воздуха составила +1,2 градуса. Это выше рекорда 2016 года, когда воздух прогрелся до +1 градуса.

Больница заработала

В Ленинском районе Ижевска начала работу объединённая городская клиническая больница №3. В её состав вошли подразделения бывшей ГКБ №4, городской поликлиники №6 и детской поликлиники №6.

Остались без воды

Из-за порыва на водопроводе на улице Свободы в Воткинске ряд жилых домов и госучреждений остались без холодной воды.

Новый пистолет

Ижевский механический завод представил новый спортивный пистолет МР-439, разработанный конструктором Владимиром Ярыгиным.