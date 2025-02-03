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Итоги дня: новый температурный рекорд в Удмуртии и открытие объединённой ГКБ №3 в Ижевске

18:00, 03 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Итоги дня: новый температурный рекорд в Удмуртии и открытие объединённой ГКБ №3 в Ижевске
18:00, 03 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
39
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня
Источник фото: ИА «Сусанин»
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А также коммунальная авария в Воткинске

Ижевск. Удмуртия. Главные новости 3 февраля. 

Попал на шоу

Повар из Ижевска Тимур Сафин попал на шоу «Битва шефов» (18+) телеканала «Пятница!» На кастинг он принёс медальоны из говядины со сливочным соусом. В ходе передачи шефы решат, пройдёт ли он дальше или вернётся домой

Ямочный ремонт 

За выходные на региональных трассах Удмуртии ликвидировали более 1700 квадратных метров ям. С использованием литого асфальтобетона планируется заделывать ямы на региональной дороге «Завьялово – Каменное» и на участках федеральной дороги в Алнашском районе

Новый рекорд

Еще один температурный рекорд обновился в Удмуртии 2 февраля. на метеостанции Ижевск максимальная температура воздуха составила +1,2 градуса. Это выше рекорда 2016 года, когда воздух прогрелся до +1 градуса. 

Больница заработала

В Ленинском районе Ижевска начала работу объединённая городская клиническая больница №3. В её состав вошли подразделения бывшей ГКБ №4, городской поликлиники №6 и детской поликлиники №6. 

Остались без воды

Из-за порыва на водопроводе на улице Свободы в Воткинске ряд жилых домов и госучреждений остались без холодной воды

Новый пистолет

Ижевский механический завод представил новый спортивный пистолет МР-439, разработанный конструктором Владимиром Ярыгиным. 

18:00, 03 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
39
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня